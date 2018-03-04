Instagram: 37-летний муж Надежды Бабкиной стал выглядеть на 50 лет
Поклонники звёздной четы Надежды Бабкиной и Евгения Горшечкова отметили, что в последнее время 30-летняя разница в возрасте между супругами становится всё менее заметной. Подписчики Instagram констатировали: 37-летний муж артистки на фото выглядит лет на 50.
Надежда Бабкина и Евгений Горшечков вместе уже на протяжении 13 лет. Гражданские супруги, по словам певицы, счастливы в браке благодаря доверительным и свободным отношениям: 3 дня в неделю влюблённые проводят вместе, 4 – по отдельности. Так называемый «гостевой союз» полностью страивает Надежду Бабкину. Она часто делится с фолловерами в Instagram фотоснимками, и на последних кадрах фанаты с удивлением заметили, что молодой муж исполнительницы изрядно возмужал, визуально прибавив в возрасте лет 13-15.
Ранее Надежда Бабкина подверглась критике за неудачный, по мнению некоторых поклонников, наряд, выбранный ею для выхода в свет.
Надежда Бабкина и Евгений Горшечков вместе уже на протяжении 13 лет. Гражданские супруги, по словам певицы, счастливы в браке благодаря доверительным и свободным отношениям: 3 дня в неделю влюблённые проводят вместе, 4 – по отдельности. Так называемый «гостевой союз» полностью страивает Надежду Бабкину. Она часто делится с фолловерами в Instagram фотоснимками, и на последних кадрах фанаты с удивлением заметили, что молодой муж исполнительницы изрядно возмужал, визуально прибавив в возрасте лет 13-15.
Ранее Надежда Бабкина подверглась критике за неудачный, по мнению некоторых поклонников, наряд, выбранный ею для выхода в свет.
Автор: Воробьева Алина