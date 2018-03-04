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Huawei P20 Lite получил экран с вырезом и двойную камеру
Huawei P20 Lite оснастят дисплеем с вырезом по аналогии с iPhone X. Помимо этого, китайский производитель намерен разместить в устройстве двойную камеру.

Huawei P20 Lite получил экран с вырезом и двойную камеру


Китайские бренды используют подобную тактику для увеличения узнаваемости устройств на рынке, стараясь при этом составить конкуренцию продукции Apple. Инсайдеры опубликовали снимки готовящегося к анонсу Huawei P20 Lite в интернете. Модель должна стать наиболее доступным устройством в собственной категории. Смартфон станет более простой версией классического устройства.

Huawei P20 Lite получил экран с вырезом и двойную камеру

Предположительно, помимо облегченной модификации, производитель официально анонсирует Plus-версию гаджета. Данный аппарат будет первым устройством с тройной камерой. Она даст возможность добиться более высокого уровня детализации в условиях плохого освещения, обеспечит поддержку 5-кратного приближения картинки, в то время как у Samsung Galaxy S9+ и iPhone X оптическое увеличение кратно лишь 2.

Huawei P20 Lite получил экран с вырезом и двойную камеру


На фото Huawei P20 Lite можно увидеть, что телефон получил корпус синего цвета. Задняя крышка устройства создана из стекла, тогда как лицевая часть отличается наличием выреза в верхней части. Несмотря на отсутствие части девайса на фото, специалисты отмечают под дисплеем наличие современных разъемов. Вся навигация программной части организована при помощи EMUI 8.1, базой для которой стала ОС Android Oreo (версия 8.1).

Дактилоскопический сканер расположился на задней крышке устройства. Она же стала местом вывода объективов двойной камеры с вертикальным расположением модулей. Пока нельзя ничего сказать о технических параметрах этого мобильного девайса.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 17:05
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