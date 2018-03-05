Эксперт Cellebrite рассказали о безопасности для пользователей из-за уязвимости iOS 11
Эксперт компании Cellebrite Джереми Назарян рассказал, что уязвимость iOS 11 является безопасной для обычных пользователей «яблочных» гаджетов. Для того, чтобы эксплуатировать брешь потребуется выполнить ряд манипуляций, доступных исключительно сотрудникам спецслужб.
Представители компании Cellebrite приняли решение в оказании помощи спецслужбам, предоставив им возможность доступа к важной для следствия информации с целью раскрытия определенных деяний. При этом тот факт, что в iOS 11 присутствует брешь, не говорит о возможности ее распространения.
Джереми Назарян отметил, что слухи об организации слежки за гражданами с помощью данной уязвимости ОС являются спекуляцией, так как для получения такой возможности необходимо выполнить физический контакт с iPhone. Эксперт уверен, что пользователям гаджета не стоит волноваться о своей безопасности из-за выявленной бреши, а предположения о возможном прослушивании граждан просто не уместны.
Представители компании Cellebrite приняли решение в оказании помощи спецслужбам, предоставив им возможность доступа к важной для следствия информации с целью раскрытия определенных деяний. При этом тот факт, что в iOS 11 присутствует брешь, не говорит о возможности ее распространения.
Джереми Назарян отметил, что слухи об организации слежки за гражданами с помощью данной уязвимости ОС являются спекуляцией, так как для получения такой возможности необходимо выполнить физический контакт с iPhone. Эксперт уверен, что пользователям гаджета не стоит волноваться о своей безопасности из-за выявленной бреши, а предположения о возможном прослушивании граждан просто не уместны.
Автор: Татьяна Свиридова