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exclusive / Шоу-бизнес

Ким Кардашьян станет продюсером комедийного шоу о выходках звездного семейства
Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу, станет продюсером нового юмористического пранк-проекта. Программа «You Kiddin' Me» будет состоять из 10 эпизодов, повествующих о выходках членов семьи Кардашьян, особенно детей.

Ким Кардашьян станет продюсером комедийного шоу о выходках звездного семейства


Созданием шоу займется американский дистрибьютер Lionsgate при содействии компании Facebook. Ким Кардашьян решила продюсировать первые 10 серий нового проекта. Главная роль в комедии отведена младшим членам звездного семейства, ставшим идейными вдохновителями необычной программы.

Как отметила телезвезда, дети, несмотря на юный возраст, обладают невероятной мудростью и много чего могут придумать. За ними смешно наблюдать, особенно, когда они принимают какие-либо решения, что-то обсуждают. Младшие Кардашьяны будут давать задания своим взрослым родственникам, а те постараются их выполнить.

Все видеоролики создадут в формате, приближенном к стандарту социальных сетей. Посмотреть шоу «You Kiddin' Me» пользователи смогут через приложения Facebook на мобильных и десктопных устройствах.

Ранее Ким Кардашьян поздравила друга-фотографа голым селфи.

Автор: Ева Вит
Вчера, 21:15
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