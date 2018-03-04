Lexus объявил спецпредложения на покупку своих моделей в марте
Компания Lexus сообщила о появлении спецпредложений на приобретение собственных моделей в марте. Производитель до конца месяца будет проводить сделки по программе Trade-in. В случае покупки внедорожника LX клиентам предоставляют выгоду в объеме до 300 тысяч рублей.
Для Lexus ES 200, ES 250 и GX предусмотрена скидка до 200 тысяч рублей. При оформление в собственность кроссоверов RX или NX можно получить выгоду до 150 тысяч рублей. Клиенты, приобретающие премиальный Lexus RX, отличаются наличием более широкого выбора. Для них доступна как обычная версия, так и удлиненная RX 350L с повышенным объемом багажника. По спецакции для этих авто стали доступны равные условия проведения кредитования. Ставка снижена до 10,9% в случае оплаты первоначального взноса в объеме 20% от цены автомобиля.
Всем клиентам с 1 марта при покупке предоставляют бонус в виде автоматического подключения к программе Lexus «Помощь на дороге», действие которой будет активно 3 года или 5 лет в зависимости от модели. Для каждого транспортного средства из линейки флагманских седанов действует программа доптехобслуживания на период в 5 лет. Программа ДТО станет функционировать на протяжении 24 месяцев по истечении гарантийного периода на купленный новый седан либо по достижении авто пробега в 160 тысяч км. От покупателя участие не требует каких-либо дополнительных плат и других расходов.
Для Lexus ES 200, ES 250 и GX предусмотрена скидка до 200 тысяч рублей. При оформление в собственность кроссоверов RX или NX можно получить выгоду до 150 тысяч рублей. Клиенты, приобретающие премиальный Lexus RX, отличаются наличием более широкого выбора. Для них доступна как обычная версия, так и удлиненная RX 350L с повышенным объемом багажника. По спецакции для этих авто стали доступны равные условия проведения кредитования. Ставка снижена до 10,9% в случае оплаты первоначального взноса в объеме 20% от цены автомобиля.
Всем клиентам с 1 марта при покупке предоставляют бонус в виде автоматического подключения к программе Lexus «Помощь на дороге», действие которой будет активно 3 года или 5 лет в зависимости от модели. Для каждого транспортного средства из линейки флагманских седанов действует программа доптехобслуживания на период в 5 лет. Программа ДТО станет функционировать на протяжении 24 месяцев по истечении гарантийного периода на купленный новый седан либо по достижении авто пробега в 160 тысяч км. От покупателя участие не требует каких-либо дополнительных плат и других расходов.
Автор: Валерий Антонов