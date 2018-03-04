СМИ: Достичь гармонии с собой Анфисе Чеховой помогло оскорбление бойфренда
Анфиса Чехова рассказала представителям СМИ о том, что послужило толчком к переоценке ею жизненных приоритетов и помогло достичь гармонии. По словам телеведущей проекта «Взвешенные и счастливые люди», однажды бойфренд оскорбил её, отметив, что лучше быть толстой, чем такой, как она, употребив при этом нелитературное слово.
Анфиса Чехова помогает участникам телепередачи грамотно снижать лишний вес. Знаменитость поделилась воспоминаниями и о своём опыте борьбы с ненавистными килограммами, которая началась ещё в подростковом возрасте и длилась до определённого жизненного момента, пока бойфренд не бросил ей в лицо обидные слова, намекая на её тяжёлый характер. Анфиса Чехова вообще перестала питаться, слоняясь вдоль витрин магазинов и наслаждаясь одним лишь видом еды, но вскоре осознала, что так долго не «протянуть».
Анфиса Чехова помогает участникам телепередачи грамотно снижать лишний вес. Знаменитость поделилась воспоминаниями и о своём опыте борьбы с ненавистными килограммами, которая началась ещё в подростковом возрасте и длилась до определённого жизненного момента, пока бойфренд не бросил ей в лицо обидные слова, намекая на её тяжёлый характер. Анфиса Чехова вообще перестала питаться, слоняясь вдоль витрин магазинов и наслаждаясь одним лишь видом еды, но вскоре осознала, что так долго не «протянуть».
«В какой-то момент я поняла: самым главным является не избавиться от лишнего килограмма, а осмыслить собственные психологические проблемы, и лишь тогда можно будет почувствовать себя счастливой. Мне удалось прийти в гармонию с собой, после чего я начала худеть добровольно, без насилия, при этом не забывая заниматься психологией. Только тогда я справилась с этой проблемой, чему сейчас обучаю участников нашего проекта», – рассказала Анфиса Чехова.
Автор: Воробьева Алина