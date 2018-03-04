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exclusive / Шоу-бизнес

СМИ: Достичь гармонии с собой Анфисе Чеховой помогло оскорбление бойфренда
Анфиса Чехова рассказала представителям СМИ о том, что послужило толчком к переоценке ею жизненных приоритетов и помогло достичь гармонии. По словам телеведущей проекта «Взвешенные и счастливые люди», однажды бойфренд оскорбил её, отметив, что лучше быть толстой, чем такой, как она, употребив при этом нелитературное слово.

СМИ: Достичь гармонии с собой Анфисе Чеховой помогло оскорбление бойфренда


Анфиса Чехова помогает участникам телепередачи грамотно снижать лишний вес. Знаменитость поделилась воспоминаниями и о своём опыте борьбы с ненавистными килограммами, которая началась ещё в подростковом возрасте и длилась до определённого жизненного момента, пока бойфренд не бросил ей в лицо обидные слова, намекая на её тяжёлый характер. Анфиса Чехова вообще перестала питаться, слоняясь вдоль витрин магазинов и наслаждаясь одним лишь видом еды, но вскоре осознала, что так долго не «протянуть».

СМИ: Достичь гармонии с собой Анфисе Чеховой помогло оскорбление бойфренда


«В какой-то момент я поняла: самым главным является не избавиться от лишнего килограмма, а осмыслить собственные психологические проблемы, и лишь тогда можно будет почувствовать себя счастливой. Мне удалось прийти в гармонию с собой, после чего я начала худеть добровольно, без насилия, при этом не забывая заниматься психологией. Только тогда я справилась с этой проблемой, чему сейчас обучаю участников нашего проекта», – рассказала Анфиса Чехова.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 22:15
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