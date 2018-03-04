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Лолита Милявская заявила, что Моисеев нуждается в поддержке
Борис Моисеев сегодня, 4 марта отмечает 64-й день рождения, а его подруга и коллега по сцене Лолита Милявская решила поздравить артиста на своей странице в Instagram. Звезда с горечью отметила, что давно не навещала Моисеева, при том, что он нуждается в помощи и поддержке не только друзей, но и своих поклонников.

Лолита Милявская заявила, что Моисеев нуждается в поддержке


Лолита Милявская опубликовала в своем микроблоге видеоролик с совместным выступлением с Борисом Моисеевым. Певица решила «напомнить Миру о дне рождения» своего друга и коллеги. В настоящий момент именинник нуждается в поддержке из-за состояния здоровья.

Певица напомнила поклонникам, что человек, попадающий в беду, ждет помощи от друзей и близких. Однако большинство, после ее оказания погружаются в свои дела и заботы, а Лолита, являясь «частью мироздания», не стала исключением. Артистка призналась, что давно не навещала Моисеева, о чем искренно сожалеет. Милявская обратилась к поклонникам таланта Бориса Моисеева с просьбой поздравить его с праздником, прикрепив ссылку на его страницу в соцсети. Фолловеры написали в комментариях свои поздравления в адрес именинника и стали спрашивать о состоянии его здоровья, однако звезда оставила поставленные вопросы без ответа.

По некоторым данным, Борис Моисеев серьезно болеет после перенесенного инсульта. В настоящее время артист редко появляется на публике, однако делает все возможное, чтобы быстрее восстановить свое самочувствие.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 20:30
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