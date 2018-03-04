На Ксению Собчак напали с криками "за Жириновского"
На кандидата в президенты России телеведующую Ксению Собчак напали. По словам политика, при этом мужчина кричал "за Жириновского".
"Только что напал на меня человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с криком "это за Жириновского". Вызвали полицию", - заявила Ксения Собчак в своем Twitter.
Уточняется, что нападение произошла во время празднования дня рождения Михаила Горбачева. Также в СМИ назвали предполагаемое имя нападающего - это может быть Алан Дзуцев. Собчак заявила, что его уже задержали.
На данный момент неизвестно, пострадала ли кандидат в президенты во время инцидента. Обстоятельства пришествия выясняют правоохранительные органы.
Ранее Ксения Собчак и Владимир Жириновский сошлись в предвыборных дебатах, во время которых телеведущая облила оппонента водой за резкие высказывания в свой адрес.
"Только что напал на меня человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с криком "это за Жириновского". Вызвали полицию", - заявила Ксения Собчак в своем Twitter.
Уточняется, что нападение произошла во время празднования дня рождения Михаила Горбачева. Также в СМИ назвали предполагаемое имя нападающего - это может быть Алан Дзуцев. Собчак заявила, что его уже задержали.
На данный момент неизвестно, пострадала ли кандидат в президенты во время инцидента. Обстоятельства пришествия выясняют правоохранительные органы.
Ранее Ксения Собчак и Владимир Жириновский сошлись в предвыборных дебатах, во время которых телеведущая облила оппонента водой за резкие высказывания в свой адрес.
Автор: Екатерина Кузнецова