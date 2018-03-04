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Эксперты не советуют покупать в России Samsung Galaxy S9 на старте продаж
Эксперты советуют не торопиться с покупкой флагманского смартфона Galaxy S9 и его расширенной версии Galaxy S9+ на старте продаж в России. Через несколько месяцев, по прогнозам специалистов, ажиотаж пройдет и новые гаджеты бренда Samsung значительно подешевеют.

Эксперты не советуют покупать в России Samsung Galaxy S9 на старте продаж


Galaxy S9 и Galaxy S9+ выйдут на рынок через несколько недель, и компания-производитель всячески подогревает интерес пользователей к данному событию. Как выяснилось, на старте продаж фирменные маркеты и ритейлеры планируют завысить первоначальную цену гаджетов до 20000 рублей. По предзаказу официальные магазины Samusng предлагают флагман Galaxy S9 с 64 ГБ за 59990 рублей, а его усовершенствованную модификацию Galaxy S9+ - за 66990 рублей.

По мнению экспертов, спустя некоторое время после начала реализации в России ценник указанных девайсов Samsung значительно упадет, поэтому покупку флагмана рекомендуют отложить на непродолжительный срок, что позволит сэкономить значительную сумму.

Ранее эксперты отмечали резкое падение стоимости Samsung Galaxy A8, Xiaomi Mi 6 и еще 2 смартфонов в России в феврале.

Автор: Ева Вит
Вчера, 22:28
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