В Италии полуголая активистка во время выборов бросилась на Сильвио Берлускони
В Италии в ходе парламентских выборов полуголая активистка Femen-движения бросилась на 81-летнего экс-премьер-министра государства Сильвио Берлускони. Девушка без верхней одежды запрыгнула на стол, когда политический деятель, отдав свой голос, позировал перед корреспондентами.
Сильвио Берлускони, увидев перед собой полуголую активистку, немедленно отвернулся и отошёл в сторону, а саму нарушительницу порядка охрана тотчас скрутила и вывела из избирательного участка. Не растерялись и папарацци, направившие объективы фотокамер на участницу феминистического движения и успевшие запечатлеть её, прежде чем девушку удалили из помещения. Выкрикиваемый ею лозунг гласил: «Берлускони, время истекло!»
В Femen-организации пояснили, что на политической тропе Берлускони часто возникали скандалы на почве коррупции, сексизма, сексуальных домогательств и оскорбительных высказываний, адресованных женщинам. Например, недавно политик в ходе разговора с журналисткой BBC Софией Беттиной подшутил над ней, что якобы из-за слишком крепкого рукопожатия её никто не возьмёт в жёны.
Сильвио Берлускони, увидев перед собой полуголую активистку, немедленно отвернулся и отошёл в сторону, а саму нарушительницу порядка охрана тотчас скрутила и вывела из избирательного участка. Не растерялись и папарацци, направившие объективы фотокамер на участницу феминистического движения и успевшие запечатлеть её, прежде чем девушку удалили из помещения. Выкрикиваемый ею лозунг гласил: «Берлускони, время истекло!»
В Femen-организации пояснили, что на политической тропе Берлускони часто возникали скандалы на почве коррупции, сексизма, сексуальных домогательств и оскорбительных высказываний, адресованных женщинам. Например, недавно политик в ходе разговора с журналисткой BBC Софией Беттиной подшутил над ней, что якобы из-за слишком крепкого рукопожатия её никто не возьмёт в жёны.
«Femen не прощает и не забывает ничего, – заявили в движении. – Время истекло для женоненавистничества и сексизма. Оно истекло и для Берлускони».
Автор: Воробьева Алина