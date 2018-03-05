Бывший глава Alphabet заявил об отсутствии возможности восстания машин в ближайшее время
Бывший глава холдинга Alphabet Эрик Шмидт заявил, что в настоящее время ни одна из существующих технологий не способна превзойти человеческий разум. Таким образом, человечеству не стоит опасаться восстания машин в ближайшее время из-за отсутствия такой возможности.
Эрик Шмидт уверен, что в ближайшие 10-20 лет для человека не создастся опасность из-за восстания машин, так как нынешние технологии не способны превзойти человеческий разум. Все технологии имеют некоторые неточности и ошибки, которые не позволяют выполнять жизненно важные задачи. Именно поэтому они являются ненадежными и рано доверять им контроль над чем-либо. При этом Шмидт не исключает, что спустя какое-то время восстание машин все-таки произойдет, но для этого потребуется колоссальная работа инженеров и ученых.
Ранее, бывший глава Alphabet призывал людей не бояться автоматизации, которые волновались, что роботы могут отнять у них рабочие места. Скорее наоборот, они помогут людям стать умнее и получить новые навыки, создавая при этом новые места для работы.
Эрик Шмидт уверен, что в ближайшие 10-20 лет для человека не создастся опасность из-за восстания машин, так как нынешние технологии не способны превзойти человеческий разум. Все технологии имеют некоторые неточности и ошибки, которые не позволяют выполнять жизненно важные задачи. Именно поэтому они являются ненадежными и рано доверять им контроль над чем-либо. При этом Шмидт не исключает, что спустя какое-то время восстание машин все-таки произойдет, но для этого потребуется колоссальная работа инженеров и ученых.
Ранее, бывший глава Alphabet призывал людей не бояться автоматизации, которые волновались, что роботы могут отнять у них рабочие места. Скорее наоборот, они помогут людям стать умнее и получить новые навыки, создавая при этом новые места для работы.
Автор: Татьяна Свиридова