KIA в Женеве покажет новый универсал KIA Ceed Sportswagon
KIA на автосалоне в Женеве покажет новый универсал Ceed Sportswagon. Южнокорейская компания официально сообщила о мировом дебюте новинки, который состоится 6 марта 2018 года.
В интернете появились рендеры новинки, представленные независимыми дизайнерами. Официальные снимки модели пока не распространяются. Из сообщений инсайдеров известно, что передняя и часть кузова универсала сохранит сходство с хэтчбэком. При этом задняя половина автомобиля подверглась сильным изменениям.
Новый универсал получит модернизированную подвеску, которая воздействует на повышение уровня грузоподъемности. Вероятно, новинка станет использовать те же силовые агрегаты, что и хэтчбэк. В паре с двигателями станет работать механическая трансмиссия или АКПП с двойным сцеплением. Помимо этого, в Сети появились сведения, что линейка KIA Ceed станет включать авто в новых корпусах. Оценить эти модификации можно будет к концу года. Отдельно сообщается о подготовке к выпуску «заряженной» версии Ceed GT.
В интернете появились рендеры новинки, представленные независимыми дизайнерами. Официальные снимки модели пока не распространяются. Из сообщений инсайдеров известно, что передняя и часть кузова универсала сохранит сходство с хэтчбэком. При этом задняя половина автомобиля подверглась сильным изменениям.
Новый универсал получит модернизированную подвеску, которая воздействует на повышение уровня грузоподъемности. Вероятно, новинка станет использовать те же силовые агрегаты, что и хэтчбэк. В паре с двигателями станет работать механическая трансмиссия или АКПП с двойным сцеплением. Помимо этого, в Сети появились сведения, что линейка KIA Ceed станет включать авто в новых корпусах. Оценить эти модификации можно будет к концу года. Отдельно сообщается о подготовке к выпуску «заряженной» версии Ceed GT.
Автор: Валерий Антонов