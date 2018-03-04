Instagram: Дана Борисова оскорбила отца дочери Полины
Дана Борисова разметила в Instagram очередное фото, в посте к нему она поблагодарила людей, которые были рядом с ней в трудные жизненные часы. Отдельно знаменитость отметила бывшего супруга Максима Аксенова, назвав его мелочным и мстительным человеком, так как, по словам телеведущей, отец её дочери Полины препятствует матери видеться с наследницей.
В Instagram Дана Борисова проинформировала фолловеров, что своё право общаться с девочкой она будет отстаивать в суде. Поводом к гневному посту, в котором бывший супруг выступил в словах телеведущей как мелочный и мстительный мужчина, послужило очередное препятствие Аксенова увидеться матери с дочерью. Дана Борисова пожелала поклонникам никогда не встречать на жизненной тропе подобных бессердечных людей, намекая на отца Полины.
Тем не менее, в конце поста Дана Борисова выразила надежду на изменение ситуации в лучшую сторону, на завершение всех её бед и на наступление хороших времён.
В Instagram Дана Борисова проинформировала фолловеров, что своё право общаться с девочкой она будет отстаивать в суде. Поводом к гневному посту, в котором бывший супруг выступил в словах телеведущей как мелочный и мстительный мужчина, послужило очередное препятствие Аксенова увидеться матери с дочерью. Дана Борисова пожелала поклонникам никогда не встречать на жизненной тропе подобных бессердечных людей, намекая на отца Полины.
Тем не менее, в конце поста Дана Борисова выразила надежду на изменение ситуации в лучшую сторону, на завершение всех её бед и на наступление хороших времён.
Автор: Воробьева Алина