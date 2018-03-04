Под Самарой в ДТП погибли два водителя и 13-летняя девочка
ДТП под Самарой участием Mercedes, Volvo и LADA Samara случилось 4 марта на автомагистрали М-5 «Урал». Как отметили в региональном ГУ МВД, в аварии погибли два водителя и 13-летняя девочка, находившаяся в отечественной машине.
По предварительным сведениям, ДТП, произошедшее 4 марта около 15:00 на 1098-м участке трассы М-5, спровоцировал 38-летний шофер Mercedes. Он, следуя со стороны Уфы по направлению Самары, нарушил правила, и его автомобиль столкнулся со следовавшим навстречу Volvo, за рулем которого находился 57-летний мужчина. Транспортные средства занесло на LADA Samara, управляемую 39-летним водителем.
Авария под Самарой, как уточнили в ведомстве, унесла жизни троих человек – водителей Mercedes и LADA Samara, а также 13-летней девочки, одной из пассажирок отечественной машины. Женщина и водитель Volvo получили различные травмы, их госпитализировали. Правоохранители работают над выяснением обстоятельств ДТП.
Ранее под Самарой в столкновении грузовика и легковушки погибла 5-летняя девочка.
По предварительным сведениям, ДТП, произошедшее 4 марта около 15:00 на 1098-м участке трассы М-5, спровоцировал 38-летний шофер Mercedes. Он, следуя со стороны Уфы по направлению Самары, нарушил правила, и его автомобиль столкнулся со следовавшим навстречу Volvo, за рулем которого находился 57-летний мужчина. Транспортные средства занесло на LADA Samara, управляемую 39-летним водителем.
Авария под Самарой, как уточнили в ведомстве, унесла жизни троих человек – водителей Mercedes и LADA Samara, а также 13-летней девочки, одной из пассажирок отечественной машины. Женщина и водитель Volvo получили различные травмы, их госпитализировали. Правоохранители работают над выяснением обстоятельств ДТП.
Ранее под Самарой в столкновении грузовика и легковушки погибла 5-летняя девочка.
Автор: Ева Вит