Эксперты заявили о появлении тренда мужественности в мужской моде весной 2018 года
Приход весны предполагает появление новых тенденций и стилей в моде, которым будут следовать представители мужского общества. Эксперты заявили, что в весеннее время в 2018 году для мужчин будет актуальным тренд мужественности, который выразится в строгих линиях, массивных деталях и фактурных тканях, сообщает портал iReaktor.
Специалисты индустрии моды уверены, что мужественность в стиле мужчины станет ключевой в его образе. В моду вернутся свитера и шарфы крупной вязки, приветствуется одежда в сером, оливковом и синем цветах. Актуальным цветом останется и металлик, а классический и стильный вид придаст наряд черного цвета.
Мужчинам, которые собираются на свидание, следует отдать предпочтение одежде, изготовленной из тканей денима. Надежность в образе придаст джинсовая куртка, а рубашки в клетку, водолазки и жилетки дополнят стиль мужественности. Кроме этого, в образе современного мужчины должно сочетаться несочетаемое – однотонные брюки и полосатый или клетчатый пиджак. Мировые дизайнеры в новых коллекциях учли комфорт и удобство ношения одежды для мужчин, создавая модели свободного и широкого покроя. Писком моды весной 2018 года станут удлиненные шорты.
Специалисты индустрии моды уверены, что мужественность в стиле мужчины станет ключевой в его образе. В моду вернутся свитера и шарфы крупной вязки, приветствуется одежда в сером, оливковом и синем цветах. Актуальным цветом останется и металлик, а классический и стильный вид придаст наряд черного цвета.
Мужчинам, которые собираются на свидание, следует отдать предпочтение одежде, изготовленной из тканей денима. Надежность в образе придаст джинсовая куртка, а рубашки в клетку, водолазки и жилетки дополнят стиль мужественности. Кроме этого, в образе современного мужчины должно сочетаться несочетаемое – однотонные брюки и полосатый или клетчатый пиджак. Мировые дизайнеры в новых коллекциях учли комфорт и удобство ношения одежды для мужчин, создавая модели свободного и широкого покроя. Писком моды весной 2018 года станут удлиненные шорты.
Автор: Татьяна Свиридова