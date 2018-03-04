Инсайдеры сообщили о комплектации iPhone 9 жидкокристаллическим дисплеем
iPhone 9 получит от разработчиков Apple жидкокристаллический OLED-дисплей. Дебют смартфона намечен на осень 2018 года. Инсайдеры сообщают, что новинка будет использовать для защиты аппаратной части алюминиевый корпус, а также диагональ экрана составит 6,1 дюйма.
Дизайн смартфона станет напоминать iPhone X. Ключевое отличие будет заключаться в уровне качестве. Функциональность новинки обеспечивается тайваньским чипсетом TSMC A12.
В состав комплектации iPhone 9 будет включен стандартный аккумулятор и одинарная камера. Объем ОЗУ составит 3 ГБ. Для более производительной версии предусмотрено большее количество - 4 ГБ.
Дизайн смартфона станет напоминать iPhone X. Ключевое отличие будет заключаться в уровне качестве. Функциональность новинки обеспечивается тайваньским чипсетом TSMC A12.
В состав комплектации iPhone 9 будет включен стандартный аккумулятор и одинарная камера. Объем ОЗУ составит 3 ГБ. Для более производительной версии предусмотрено большее количество - 4 ГБ.
Автор: Валерий Антонов