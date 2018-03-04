У российских границ провели разведку 2 американских самолёта
У российских границ Калининградской, Псковской и Ленобласти и у граничащих с Донбассом субъектов РФ 2 американских самолёта провели разведку. Информация выяснилась по итогам мониторинга западных авиаресурсов.
Уточняется, разведывательную операцию совершили американские самолёт-разведчик Boeing RC-135 и БПЛА RQ-4B. Расстояние, на котором находились от земли авиасудна, – порядка 50 км. Помимо этого, принадлежащий НАТО самолёт E-3A Sentry AWACS подлетал к границам России с северной стороны.
Ранее в Минобороны РФ поделились видеозаписью новой армейской тактики.
Уточняется, разведывательную операцию совершили американские самолёт-разведчик Boeing RC-135 и БПЛА RQ-4B. Расстояние, на котором находились от земли авиасудна, – порядка 50 км. Помимо этого, принадлежащий НАТО самолёт E-3A Sentry AWACS подлетал к границам России с северной стороны.
Ранее в Минобороны РФ поделились видеозаписью новой армейской тактики.
Автор: Воробьева Алина