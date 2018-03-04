Звезда «Дома-2» Ивана Дилова обвинила в алкоголизме Александра Гобозова
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» неустанно и с любопытством следят за обитателями телепроекта, а также наблюдают за развитием отношений между Иваной Диловой и Александром Гобозовым. Влюбленные расстались из-за непристойного поведения молодого человека и его пристрастия к алкоголю.
Ивану Дилову шокировало поведение Гобозова на Острове, куда они отправились, чтобы проверить свои чувства. Возлюбленный темноволосой красотки с примесью болгарских кровей вместо налаживания отношений со своей избранницей, стал приударять за другими девушками. Кроме того, звезду «Дома-2» возмутила не только ветреность Гобозова, но и его чрезмерное увлечение алкоголем. Диловой он заявил, что начал пить из-за их разрушающихся отношений. Однако, как узнала девушка, молодой человек употреблял спиртное еще до проекта, а ей соврал, будто бросил пить два года назад.
Поклонников пары потрясла такая новость. Многие посоветовали Иване Диловой забыть о своем кавалере, попытаться найти более достойного человека и строить с ним нормальные отношения. Сама звезде реалити-шоу призналась, что пока ей никто не приглянулся. Гобозова пользователи назвали «нищебродом», лезущим на проект, чтобы зарабатывать деньги.
Ранее сообщалось, что сын выпускников «Дома-2» Гобозова и Устиненко не хочет проживать с мамой.
Ивану Дилову шокировало поведение Гобозова на Острове, куда они отправились, чтобы проверить свои чувства. Возлюбленный темноволосой красотки с примесью болгарских кровей вместо налаживания отношений со своей избранницей, стал приударять за другими девушками. Кроме того, звезду «Дома-2» возмутила не только ветреность Гобозова, но и его чрезмерное увлечение алкоголем. Диловой он заявил, что начал пить из-за их разрушающихся отношений. Однако, как узнала девушка, молодой человек употреблял спиртное еще до проекта, а ей соврал, будто бросил пить два года назад.
Поклонников пары потрясла такая новость. Многие посоветовали Иване Диловой забыть о своем кавалере, попытаться найти более достойного человека и строить с ним нормальные отношения. Сама звезде реалити-шоу призналась, что пока ей никто не приглянулся. Гобозова пользователи назвали «нищебродом», лезущим на проект, чтобы зарабатывать деньги.
Ранее сообщалось, что сын выпускников «Дома-2» Гобозова и Устиненко не хочет проживать с мамой.
Автор: Ева Вит