Житель Великобритании удивительным образом остался жив после удара током в 11 тысяч вольт
Житель Великобритании удивительным образом остался жив после удара током в 11 тысяч вольт. Мужчина решил снять ветку с линии электропередачи, однако, почувствовав легкое покалывание, вызвал специалистов.
В службу по чрезвычайным ситуациям обратился житель города Моттрам, который находится недалеко от Манчестера. Он сообщил, что на линии электропередачи повисла ветка после шторма «Эмма», которую ему не удается снять. После прибытия специалистов выяснилось, что британец попытался самостоятельно очистить провода, но, взявшись за ветку, почувствовал легкое покалывание.
Спасатели отключили подачу электроэнергии в данном месте, напряжение в линии составляло около 11 тысяч вольт, и исправили последствия шторма. Британку порекомендовали больше не совершать подобных действий, так как они могут быть опасными для жизни. Специалисты заявили, что мужчина оказался счастливчиком, так как смог избежать смерти, а ситуация сложилась удачно благодаря резиновым сапогам британца и сухой ветке, которая плохо проводила ток.
В службу по чрезвычайным ситуациям обратился житель города Моттрам, который находится недалеко от Манчестера. Он сообщил, что на линии электропередачи повисла ветка после шторма «Эмма», которую ему не удается снять. После прибытия специалистов выяснилось, что британец попытался самостоятельно очистить провода, но, взявшись за ветку, почувствовал легкое покалывание.
Спасатели отключили подачу электроэнергии в данном месте, напряжение в линии составляло около 11 тысяч вольт, и исправили последствия шторма. Британку порекомендовали больше не совершать подобных действий, так как они могут быть опасными для жизни. Специалисты заявили, что мужчина оказался счастливчиком, так как смог избежать смерти, а ситуация сложилась удачно благодаря резиновым сапогам британца и сухой ветке, которая плохо проводила ток.
Автор: Татьяна Свиридова