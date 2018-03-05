Дочь Филиппа Киркорова променяла гимнастику на фигурное катание
Дочь Филиппа Киркорова поменяла занятия гимнастикой на фигурное катание. Годом ранее певец встречался с тренером Ириной Винер-Усмановой, которая отметила хорошие данные девочки.
«Когда принимал участие в качестве жюри для шоу “Без страховки”, известный тренер Ирина Винер-Усманова, воспитавшая не одно поколение чемпионов Олимпиады по худгимнастике, сообщила мне, что видела Мартина и Аллу-Викторию в одной из программ. Ирина Александровна сказала, что моя дочь очень пластичная, предложила лично заняться подготовкой. Дала совет отдать в художественную гимнастику», - цитирую СМИ Филиппа Киркорова.
После Олимпиады девочка решила заняться фигурным катанием. Мотиваторами для неё стали красивые девушки. Филипп Киркоров на странице личного аккаунта в Instagram выразил надежду, что у его дочери всё получится.
«Когда принимал участие в качестве жюри для шоу “Без страховки”, известный тренер Ирина Винер-Усманова, воспитавшая не одно поколение чемпионов Олимпиады по худгимнастике, сообщила мне, что видела Мартина и Аллу-Викторию в одной из программ. Ирина Александровна сказала, что моя дочь очень пластичная, предложила лично заняться подготовкой. Дала совет отдать в художественную гимнастику», - цитирую СМИ Филиппа Киркорова.
После Олимпиады девочка решила заняться фигурным катанием. Мотиваторами для неё стали красивые девушки. Филипп Киркоров на странице личного аккаунта в Instagram выразил надежду, что у его дочери всё получится.
Автор: Валерий Антонов