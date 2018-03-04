Учёные: Воздержание от секса может усилить боль во время менструации
Учёные назвали одной из причин усиленных болей во время менструации длительное воздержание от секса. Как следствие, женщина становится более раздражительной и с трудом контролирует агрессию.
По словам специалиста в вопросах сексологии Сары Купер, отсутствие секса на протяжении нескольких месяцев ослабляет иммунную систему человека и повышает уровень стресса в организме. Для того, чтобы описанные состояния нормализовались, а также чтобы снизились болевые ощущения у женщин во время менструации, после возобновления регулярной интимной близости должно пройти определённое количество времени, прежде чем смазка во влагалище начнёт вырабатываться в необходимых объёмах.
Ранее учёные предупредили, что воздержание от секса чревато психическими отклонениями.
По словам специалиста в вопросах сексологии Сары Купер, отсутствие секса на протяжении нескольких месяцев ослабляет иммунную систему человека и повышает уровень стресса в организме. Для того, чтобы описанные состояния нормализовались, а также чтобы снизились болевые ощущения у женщин во время менструации, после возобновления регулярной интимной близости должно пройти определённое количество времени, прежде чем смазка во влагалище начнёт вырабатываться в необходимых объёмах.
Ранее учёные предупредили, что воздержание от секса чревато психическими отклонениями.
Автор: Воробьева Алина