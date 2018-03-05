Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Технологии

Ученые создали заряжающийся 30 секунд аккумулятор
Ученые из Южной Кореи в составе исследовательской группы KAIST создали гибридное устройство, которое способно заряжаться меньше чем за 30 секунд. Данный аккумулятор является экологически чистым и безопасным, так как основан на водных электролитах, тогда как известные батареи состоят из легковоспламеняющихся органических растворителей.

Ученые создали заряжающийся 30 секунд аккумулятор


Исследователи решили создать экологически чистые и безопасные аккумуляторы, которые будут обладать высокой емкостью и требовать минимальные затраты энергии на процесс зарядки. В ходе своей работы специалисты воспользовались полимерным материалом на основе графена, из которого изготовили аноды. Паутина из данного материала позволяет накапливать большую мощность.

Новый вид батарей заряжается от 20 до 30 секунд, потребляя при этом минимальное количество электроэнергии. Разработчики заявили, что их устройства легки в изготовлении, поэтому найдут применение в разнообразных сферах. Данная технология может пригодиться для коммерциализации водных конденсаторов, благодаря стабильности и емкости.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 02:00
Читайте также
Эксперты: В России объем черных кредитов составил
От ураганов Москву защитит "штормовое кольцо"
Роспотребнадзор составил рекомендации в выборе
Жители Новоалтайска и Барнаула наблюдали
В НХЛ предложили хоккей сделать летним видом
Житель Великобритании удивительным образом
Житель Красноярска выставил на продажу коллекцию
В ночь на понедельник Москва может поставить
С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому
У российских границ провели разведку 2
В Италии полуголая активистка во время выборов
Эксперты заявили о появлении тренда
Добавление комментария
Последние новости
05.03, 10:32 Татьяна Навка показала трогательный танец Дмитрия
05.03, 10:27 В США хранятся фрагменты НЛО 1960-х годов
05.03, 10:25 В Вологде 37-летний садист отсидит 11 лет за убийство
05.03, 10:22 Эдуард Магомаев публично извинился перед Ольгой Бузовой,
05.03, 10:20 Председатель избиркома в Красноярском крае найден мёртвым
05.03, 10:18 Эксперты: В России объем черных кредитов составил 100
05.03, 10:17 В Омске рядом с магазином «Ритуальные услуги» нашли труп
05.03, 10:13 Энрике Иглесиас показал новорожденную дочь
05.03, 10:12 В Подмосковье электричка насмерть сбила девушку
05.03, 10:09 На вручении «Оскара» фильму о допинг-скандале в России
05.03, 10:04 «Роскосмос» выпустит приложение для фотографирования
05.03, 10:00 От ураганов Москву защитит "штормовое кольцо"
05.03, 09:55 Курбан Омаров рассказал о неверности Бородиной
05.03, 09:50 Эксперты назвали главный изъян Samsung Galaxy S9
05.03, 09:44 Рианну назвали "ведьмой" за уникальное умение ходить на
05.03, 09:40 Роспотребнадзор составил рекомендации в выборе
05.03, 09:40 В Петербурге нашли тело мертвого младенца в обувной
05.03, 09:34 Продажи самой скандальной игры 2018 года превысили 1 млн
05.03, 09:30 Новый флагман Huawei Mate X получил тройную камеру и
05.03, 09:23 Эксперты нашли в сотовых сетях уязвимость, делающую