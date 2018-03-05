Ученые создали заряжающийся 30 секунд аккумулятор
Ученые из Южной Кореи в составе исследовательской группы KAIST создали гибридное устройство, которое способно заряжаться меньше чем за 30 секунд. Данный аккумулятор является экологически чистым и безопасным, так как основан на водных электролитах, тогда как известные батареи состоят из легковоспламеняющихся органических растворителей.
Исследователи решили создать экологически чистые и безопасные аккумуляторы, которые будут обладать высокой емкостью и требовать минимальные затраты энергии на процесс зарядки. В ходе своей работы специалисты воспользовались полимерным материалом на основе графена, из которого изготовили аноды. Паутина из данного материала позволяет накапливать большую мощность.
Новый вид батарей заряжается от 20 до 30 секунд, потребляя при этом минимальное количество электроэнергии. Разработчики заявили, что их устройства легки в изготовлении, поэтому найдут применение в разнообразных сферах. Данная технология может пригодиться для коммерциализации водных конденсаторов, благодаря стабильности и емкости.
Исследователи решили создать экологически чистые и безопасные аккумуляторы, которые будут обладать высокой емкостью и требовать минимальные затраты энергии на процесс зарядки. В ходе своей работы специалисты воспользовались полимерным материалом на основе графена, из которого изготовили аноды. Паутина из данного материала позволяет накапливать большую мощность.
Новый вид батарей заряжается от 20 до 30 секунд, потребляя при этом минимальное количество электроэнергии. Разработчики заявили, что их устройства легки в изготовлении, поэтому найдут применение в разнообразных сферах. Данная технология может пригодиться для коммерциализации водных конденсаторов, благодаря стабильности и емкости.
Автор: Татьяна Свиридова