Фанаты раскритиковали образ «шальной морячки» Долиной на юбилее Зайцева
Лариса Долина стала объектом критики из-за неудачного образа в «морском» стиле, подобранного для выступления на 80-летнем юбилее Вячеслава Зайцева. Пользователи назвали певицу «шальной морячкой» и не обошли вниманием ее странный макияж и увлечение уколами красоты.
Знаменитость появилась на концерте, посвященном юбилею известного дизайнера Вячеслава Зайцева, в белой рубашке, завязанной в узел поверх тельняшки с глубоким декольте, и в широкой синей юбке. Экстравагантный наряд и агрессивный майкап создали впечатление, что 62-летняя Долина «молодится».
Образ «шальной морячки», не соответствующий ни возрасту, ни комплекции певицы, не понравился ее поклонникам, всегда считавшим ее эталоном стиля и вкуса. Некоторые посоветовали звезде не злоупотреблять ботоксом, так как она становится неузнаваемой, а ее лицо превращается в застывшую маску.
Ранее Долина рассказала, что сделала татуировку в честь кошки.
Знаменитость появилась на концерте, посвященном юбилею известного дизайнера Вячеслава Зайцева, в белой рубашке, завязанной в узел поверх тельняшки с глубоким декольте, и в широкой синей юбке. Экстравагантный наряд и агрессивный майкап создали впечатление, что 62-летняя Долина «молодится».
Образ «шальной морячки», не соответствующий ни возрасту, ни комплекции певицы, не понравился ее поклонникам, всегда считавшим ее эталоном стиля и вкуса. Некоторые посоветовали звезде не злоупотреблять ботоксом, так как она становится неузнаваемой, а ее лицо превращается в застывшую маску.
Ранее Долина рассказала, что сделала татуировку в честь кошки.
Автор: Ева Вит