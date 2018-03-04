В Бангладеш голый авиапассажир в самолёте приставал к стюардессе
Правоохранители столицы Бангладеш Дакки арестовали в аэропорту мужчину, прилетевшего из Куала-Лумпура. Авиапассажир ещё на борту самолёта разделся догола и стал приставать к стюардессе с непристойными предложениями.
Из-за нападения клиента авиакомпании Malindo Air на бортпроводницу членам экипажа и некоторым пассажирам удалось обезвредить агрессора, связав его подручными средствами. По прибытию в столицу Бангладеш мужчину передали местным стражам порядка. Уточняется, подозреваемый в приставании к стюардессе перед нарушением правопорядка в самолёте просмотрел киноленту порнографического характера.
Из-за нападения клиента авиакомпании Malindo Air на бортпроводницу членам экипажа и некоторым пассажирам удалось обезвредить агрессора, связав его подручными средствами. По прибытию в столицу Бангладеш мужчину передали местным стражам порядка. Уточняется, подозреваемый в приставании к стюардессе перед нарушением правопорядка в самолёте просмотрел киноленту порнографического характера.
Автор: Воробьева Алина