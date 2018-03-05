Tesla «засветила» на дорогах двухмоторную версию седана Model 3
Компания Tesla в январе 2018 года анонсировала выход весной новой модификации электрокара Model 3. В начале марта «живой» двухмоторный седан заметили на дорогах общего пользования и представили доказательство в виде сфотографированного VIN-кода модели.
Соответствующий снимок появился на странице обозревателя Райана Маккаффри в Twitter. По его словам, новая версия электрического Model 3 «обута» в колесные диски R19. Технические характеристики двухмоторного седана пока остаются тайной.
Стандартная модель оснащена одним электродвигателем на 258 л. с., способным разогнать ее до 96 км за 5,6 с, а на прогретом асфальте - всего за 4,6 с. Tesla производит Model 3 в двух комплектациях: со стандартным аккумулятором на 350 км и вариацию Long Range с батареей на 500 км. Американская компания продолжает наращивать темпы производства Model 3, и в феврале завод Фримонта выпустил 2 485 экземпляров автомобиля, увеличив январский показатель на 32,5%.
Ранее Armormax представила пуленепробивную версию Tesla Model S P100D.
Соответствующий снимок появился на странице обозревателя Райана Маккаффри в Twitter. По его словам, новая версия электрического Model 3 «обута» в колесные диски R19. Технические характеристики двухмоторного седана пока остаются тайной.
Стандартная модель оснащена одним электродвигателем на 258 л. с., способным разогнать ее до 96 км за 5,6 с, а на прогретом асфальте - всего за 4,6 с. Tesla производит Model 3 в двух комплектациях: со стандартным аккумулятором на 350 км и вариацию Long Range с батареей на 500 км. Американская компания продолжает наращивать темпы производства Model 3, и в феврале завод Фримонта выпустил 2 485 экземпляров автомобиля, увеличив январский показатель на 32,5%.
Ранее Armormax представила пуленепробивную версию Tesla Model S P100D.
Автор: Ева Вит