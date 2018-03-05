Новый Audi RS6 появится с 680-сильной гибридной установкой от Panamera
В Сети появилось первое изображение нового Audi RS6, который, по предположениям, получит 680-сильныую гибридную установку от Panamera. Рендеры опубликовал дизайнер под ником AscarissDesign.
Ожидается, что Audi А6 нового поколения останется единственным универсалом, который получит версию RS. За основу для рендера дизайнером взяты снимки седана А6, а отличия заключаются в форме бампера и увеличенными размерами воздухозаборников с декоративными накладками. Все эти элементы придают Audi RS6 более агрессивный вид. Колесные диски скорее всего будут увеличены, а их диаметр составит около 21 дюйма.
Новинка Audi RS6 станет прямым конкурентом Mercedes-AMG E63 Estate, поэтому появились предположения, что модель оснастят гибридной силовой установкой от Porsche Panamera S-E Hybrid. В ее состав входит 4,0-литровый битурбированный двигатель V8, электромотор и аккумулятор на 14,1 кВт. Общая мощность установки достигает 680 «лошадей», а автомобиль нового поколения Audi A6 будет представлен публике в середине марта на Женевском автосалоне.
Ожидается, что Audi А6 нового поколения останется единственным универсалом, который получит версию RS. За основу для рендера дизайнером взяты снимки седана А6, а отличия заключаются в форме бампера и увеличенными размерами воздухозаборников с декоративными накладками. Все эти элементы придают Audi RS6 более агрессивный вид. Колесные диски скорее всего будут увеличены, а их диаметр составит около 21 дюйма.
Новинка Audi RS6 станет прямым конкурентом Mercedes-AMG E63 Estate, поэтому появились предположения, что модель оснастят гибридной силовой установкой от Porsche Panamera S-E Hybrid. В ее состав входит 4,0-литровый битурбированный двигатель V8, электромотор и аккумулятор на 14,1 кВт. Общая мощность установки достигает 680 «лошадей», а автомобиль нового поколения Audi A6 будет представлен публике в середине марта на Женевском автосалоне.
Автор: Татьяна Свиридова