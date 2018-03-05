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Новый Audi RS6 появится с 680-сильной гибридной установкой от Panamera
В Сети появилось первое изображение нового Audi RS6, который, по предположениям, получит 680-сильныую гибридную установку от Panamera. Рендеры опубликовал дизайнер под ником AscarissDesign.

Новый Audi RS6 появится с 680-сильной гибридной установкой от Panamera


Ожидается, что Audi А6 нового поколения останется единственным универсалом, который получит версию RS. За основу для рендера дизайнером взяты снимки седана А6, а отличия заключаются в форме бампера и увеличенными размерами воздухозаборников с декоративными накладками. Все эти элементы придают Audi RS6 более агрессивный вид. Колесные диски скорее всего будут увеличены, а их диаметр составит около 21 дюйма.

Новинка Audi RS6 станет прямым конкурентом Mercedes-AMG E63 Estate, поэтому появились предположения, что модель оснастят гибридной силовой установкой от Porsche Panamera S-E Hybrid. В ее состав входит 4,0-литровый битурбированный двигатель V8, электромотор и аккумулятор на 14,1 кВт. Общая мощность установки достигает 680 «лошадей», а автомобиль нового поколения Audi A6 будет представлен публике в середине марта на Женевском автосалоне.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 04:00
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