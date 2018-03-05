Вдовец сестры Григорьева-Апполонова Андрей Бурдуков показал новую возлюбленную
Вдовец сестры Андрея Григорьева-Апполонова впервые после смерти супруги появился на снимках в микроблоге Instagram не один, а в компании стройной блондинки. Андрей Бурдуков и подруга его супруги Любовь вместе отдыхают на горнолыжном курорте в Сочи.
52-летняя Юлия Григорьева-Апполонова, страдавшая астмой, ушла из жизни в середине минувшего лета. Муж сестры солиста «Иванушек International» Андрей Бурдуков долго не мог смириться с потерей и долго страдал, но недавно заявил, что начинает новую жизнь.
В аккаунте вдовца стали появляться совместные снимки с очаровательной блондинкой: в рыбном ресторане, на заснеженной вершине горы на зимнем курорте в Сочи. «Люба - самая последняя и одна из лучших Юлиных подружек. Лет 12 уже мы вместе идем по жизни», - отмечает Бурдуков, отвечая на вопросы подписчиков, интересующихся их отношениями, и называет ее «настоящим другом».
52-летняя Юлия Григорьева-Апполонова, страдавшая астмой, ушла из жизни в середине минувшего лета. Муж сестры солиста «Иванушек International» Андрей Бурдуков долго не мог смириться с потерей и долго страдал, но недавно заявил, что начинает новую жизнь.
В аккаунте вдовца стали появляться совместные снимки с очаровательной блондинкой: в рыбном ресторане, на заснеженной вершине горы на зимнем курорте в Сочи. «Люба - самая последняя и одна из лучших Юлиных подружек. Лет 12 уже мы вместе идем по жизни», - отмечает Бурдуков, отвечая на вопросы подписчиков, интересующихся их отношениями, и называет ее «настоящим другом».
Автор: Ева Вит