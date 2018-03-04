Букмекеры предсказали вероятных победителей «Евровидения» в 2018 году
Букмекеры представили свой список фаворитов для «Евровидения». В тройку лидеров включили Болгарию, но данная страна пока не определилась со своим представителем.
Высоко оценили шансы на победу Чехии, от которой будет выступать Миколаса Джозефа с композицией «Lie to Me». Многие государства-участники уже обозначили своих представителей, поэтому текущий список не окончательный, однако демонстрирует основные тенденции песенного конкурса.
В соответствии с данными статистики, наибольшая вероятность победить имеется у Элины Нечаевой. Русская певица будет выступать от Эстонии с композицией La Forza. При этом для Юлии Самойловой, представительницы от России, прогнозируют 8-е место. Украинцу Alekseev, который будет представлять Белоруссию, предсказывают 14 место. Исполнителю Melovin, участвующему в конкурсе непосредственно от Украины, предсказывают только 20-е место.
Высоко оценили шансы на победу Чехии, от которой будет выступать Миколаса Джозефа с композицией «Lie to Me». Многие государства-участники уже обозначили своих представителей, поэтому текущий список не окончательный, однако демонстрирует основные тенденции песенного конкурса.
В соответствии с данными статистики, наибольшая вероятность победить имеется у Элины Нечаевой. Русская певица будет выступать от Эстонии с композицией La Forza. При этом для Юлии Самойловой, представительницы от России, прогнозируют 8-е место. Украинцу Alekseev, который будет представлять Белоруссию, предсказывают 14 место. Исполнителю Melovin, участвующему в конкурсе непосредственно от Украины, предсказывают только 20-е место.
Автор: Валерий Антонов