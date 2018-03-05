Инсайдер: Флагманский смартфон HTC U12 получит ценник в 880 $
В Сети опубликовали характеристики HTC U12 ещё до анонса девайса. Фото грядущей новинки уже просачивались в интернет, теперь же инсайдер огласил примерную стоимость флагманского смартфона – порядка 880 $.
Отмечается, что HTC U12 получит отличающийся от предшественника дизайн, соотношение его экранных сторон составит 18:9, а рамки дисплея станут ещё тоньше. Согласно распространённым инсайдером сведениям, смартфон оснастят Super LCD-дисплеем диагональю 6 дюймов, 8-ядерным процессором Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ накопителя, аккумулятором на 3980 мАч.
Разработчики оборудовали флагман основной двойной камерой на 8 и 12 Мп и передней фронтальной на 12 Мп. HTC U12 будет функционировать с двумя SIM-картами на Android Oreo.
Кроме того, на днях инсайдеры огласили особенности Desire 12+ от HTC.
Отмечается, что HTC U12 получит отличающийся от предшественника дизайн, соотношение его экранных сторон составит 18:9, а рамки дисплея станут ещё тоньше. Согласно распространённым инсайдером сведениям, смартфон оснастят Super LCD-дисплеем диагональю 6 дюймов, 8-ядерным процессором Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ накопителя, аккумулятором на 3980 мАч.
Разработчики оборудовали флагман основной двойной камерой на 8 и 12 Мп и передней фронтальной на 12 Мп. HTC U12 будет функционировать с двумя SIM-картами на Android Oreo.
Кроме того, на днях инсайдеры огласили особенности Desire 12+ от HTC.
Автор: Воробьева Алина