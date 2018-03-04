СМИ: Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein
В СМИ появилась информация, что Светлана Лобода беременна. Отцом будущего ребенка стал солист Rammstein Тилль Линдеманн, в отношениях с которым певицу подозревали ранее.
Как сообщает ресурс SUPER, Лобода уже на 6-м месяце беременности. Изменения в формах звезды бдительные фанаты заметили ранее, но посетовали на неправильный образ жизни селебрити.
Сама звезда ситуацию пока не прокомментировала. Фанаты пристально начали изучать Instagram артистки и ждут, пока она опровергнет или подтвердит информацию. Тем временем СМИ, со ссылкой на свои источники, сообщают, что ребенок у Лободы родится уже в мае, а роды пройдут в Лос-Анджелесе.
О том, что между солистом Rammstein и Светланой Лободой что-то есть, начали говорить во время фестиваля "Жара" в Баку. Тогда многие обратили внимание, что 57-летний рокер и 35-летняя певица проводят много времени вместе, обнимаются и мило общаются.
Как сообщает ресурс SUPER, Лобода уже на 6-м месяце беременности. Изменения в формах звезды бдительные фанаты заметили ранее, но посетовали на неправильный образ жизни селебрити.
Сама звезда ситуацию пока не прокомментировала. Фанаты пристально начали изучать Instagram артистки и ждут, пока она опровергнет или подтвердит информацию. Тем временем СМИ, со ссылкой на свои источники, сообщают, что ребенок у Лободы родится уже в мае, а роды пройдут в Лос-Анджелесе.
О том, что между солистом Rammstein и Светланой Лободой что-то есть, начали говорить во время фестиваля "Жара" в Баку. Тогда многие обратили внимание, что 57-летний рокер и 35-летняя певица проводят много времени вместе, обнимаются и мило общаются.
Автор: Екатерина Кузнецова