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В России зафиксирован обвал цен на Samsung Galaxy A5 (2017)
В России зафиксирован обвал цен на смартфон Samsung Galaxy A5 (2017). Теперь, благодаря снижению закупочной стоимости данных гаджетов, любой житель России может приобрести модель за 16 970 рублей.

В России зафиксирован обвал цен на Samsung Galaxy A5 (2017)


Первоначальная стоимость Samsung Galaxy A5, который появился на рынке в минувшем году, составляла 27 990 рублей, что для некоторых покупателей оказалось слишком дорого. Теперь же гаджет существенно подешевел на 11 000 рублей. Таким образом, покупка Samsung Galaxy A5 подразумевает отплату в 16 970 рублей, включающая два года официальной гарантии и поддержку LTE 4G на территории России.

Девайс Samsung Galaxy A5 оснащен Super AMOLED-экраном на 5,2 дюйма, процессором Exynos 7880 на восемь ядер, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ. Разрешение обеих камер составляет по 16 Мп, а аккумулятор на 3000 мАч включает функцию быстрой подзарядки. Смартфон имеет стеклянный корпус, обладающий защитой от влаги и пыли. Экран гаджета обладает функцией Always-On Display, благодаря которой постоянно отображается время и уведомления.

Автор: Татьяна Свиридова
Вчера, 23:44
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