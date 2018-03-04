В России зафиксирован обвал цен на Samsung Galaxy A5 (2017)
В России зафиксирован обвал цен на смартфон Samsung Galaxy A5 (2017). Теперь, благодаря снижению закупочной стоимости данных гаджетов, любой житель России может приобрести модель за 16 970 рублей.
Первоначальная стоимость Samsung Galaxy A5, который появился на рынке в минувшем году, составляла 27 990 рублей, что для некоторых покупателей оказалось слишком дорого. Теперь же гаджет существенно подешевел на 11 000 рублей. Таким образом, покупка Samsung Galaxy A5 подразумевает отплату в 16 970 рублей, включающая два года официальной гарантии и поддержку LTE 4G на территории России.
Девайс Samsung Galaxy A5 оснащен Super AMOLED-экраном на 5,2 дюйма, процессором Exynos 7880 на восемь ядер, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ. Разрешение обеих камер составляет по 16 Мп, а аккумулятор на 3000 мАч включает функцию быстрой подзарядки. Смартфон имеет стеклянный корпус, обладающий защитой от влаги и пыли. Экран гаджета обладает функцией Always-On Display, благодаря которой постоянно отображается время и уведомления.
Первоначальная стоимость Samsung Galaxy A5, который появился на рынке в минувшем году, составляла 27 990 рублей, что для некоторых покупателей оказалось слишком дорого. Теперь же гаджет существенно подешевел на 11 000 рублей. Таким образом, покупка Samsung Galaxy A5 подразумевает отплату в 16 970 рублей, включающая два года официальной гарантии и поддержку LTE 4G на территории России.
Девайс Samsung Galaxy A5 оснащен Super AMOLED-экраном на 5,2 дюйма, процессором Exynos 7880 на восемь ядер, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ. Разрешение обеих камер составляет по 16 Мп, а аккумулятор на 3000 мАч включает функцию быстрой подзарядки. Смартфон имеет стеклянный корпус, обладающий защитой от влаги и пыли. Экран гаджета обладает функцией Always-On Display, благодаря которой постоянно отображается время и уведомления.
Автор: Татьяна Свиридова