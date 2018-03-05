У 4-летней дочери Тимати появился ухажер
У 4-летней дочери Тимати появился бойфренд. Малыши вместе снялись на фотосессии вместе с другими детьми, однако держатся ближе друг к другу.
Для девочки и её ухажера сделали отдельные романтические фото. Мама рэпера Тимати сообщила, что от одной из женщин услышала высказывание о недопустимости и невозможности высказывания интереса к противоположному полу в 4 года.
«Я сильно удивилась... как так?! Конечно, допустим возможен! Это дети, но им тоже присущи все взрослые чувства! Нет желания писать банальные и совершенно очевидные вещи, достаточно только посмотреть взглянуть на фотографии. Как это невинно и светло, искренне, по-человечески! Любуюсь нашими взрослыми малышами», — отметила она в комментарии пользователям.
Для девочки и её ухажера сделали отдельные романтические фото. Мама рэпера Тимати сообщила, что от одной из женщин услышала высказывание о недопустимости и невозможности высказывания интереса к противоположному полу в 4 года.
«Я сильно удивилась... как так?! Конечно, допустим возможен! Это дети, но им тоже присущи все взрослые чувства! Нет желания писать банальные и совершенно очевидные вещи, достаточно только посмотреть взглянуть на фотографии. Как это невинно и светло, искренне, по-человечески! Любуюсь нашими взрослыми малышами», — отметила она в комментарии пользователям.
Автор: Валерий Антонов