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У 4-летней дочери Тимати появился ухажер
У 4-летней дочери Тимати появился бойфренд. Малыши вместе снялись на фотосессии вместе с другими детьми, однако держатся ближе друг к другу.

У 4-летней дочери Тимати появился ухажер


Для девочки и её ухажера сделали отдельные романтические фото. Мама рэпера Тимати сообщила, что от одной из женщин услышала высказывание о недопустимости и невозможности высказывания интереса к противоположному полу в 4 года.

«Я сильно удивилась... как так?! Конечно, допустим возможен! Это дети, но им тоже присущи все взрослые чувства! Нет желания писать банальные и совершенно очевидные вещи, достаточно только посмотреть взглянуть на фотографии. Как это невинно и светло, искренне, по-человечески! Любуюсь нашими взрослыми малышами», — отметила она в комментарии пользователям.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 04:30
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