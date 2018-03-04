В ночь на понедельник Москва может поставить 140-летний рекорд по снегопаду

«Поздравляю всех жителей Москвы с рекордным мартовским снегопадом – подобного не бывало у нас в течение последних 140 лет», – написал ведущий метеоролог в аккаунте Facebook, добавив, что утром в понедельник столицу ожидают блокированные снежными осадками дворы и автомобильные заторы.





Кроме того, к 8 марта в столице предвидится температура -20 °C и очередной интенсивный снегопад.