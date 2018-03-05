Житель Красноярска выставил на продажу коллекцию бюллетеней за 3,5 млн рублей
Житель Красноярска представил в Сети уникальную коллекцию избирательных бюллетеней и заявил о желании ее продать. Владелец оценил подборку в 3,5 млн рублей.
В коллекцию, насчитывающую 130 экземпляров, входят бюллетени, начиная с 1980-х и до сегодняшних дней. В собрании избирательных бланков есть советский образец с внесенным в него одним кандидатом, а также документ, датируемый 17 марта 1991 годом, выпущенный к референдуму о сохранении СССР как федерации равноправных республик. Бюллетени житель Красноярска получал от друзей или самостоятельно приходил за ними на избирательные участки.
За свою уникальную коллекцию владелец планирует выручить 3,5 млн рублей. В марте он намерен поехать в Польшу, надеясь, что ему удастся пополнить собрание новыми экземплярами.
Ранее омич выставил на продажу коллекцию журналов Playboy за 30000 рублей.
В коллекцию, насчитывающую 130 экземпляров, входят бюллетени, начиная с 1980-х и до сегодняшних дней. В собрании избирательных бланков есть советский образец с внесенным в него одним кандидатом, а также документ, датируемый 17 марта 1991 годом, выпущенный к референдуму о сохранении СССР как федерации равноправных республик. Бюллетени житель Красноярска получал от друзей или самостоятельно приходил за ними на избирательные участки.
За свою уникальную коллекцию владелец планирует выручить 3,5 млн рублей. В марте он намерен поехать в Польшу, надеясь, что ему удастся пополнить собрание новыми экземплярами.
Ранее омич выставил на продажу коллекцию журналов Playboy за 30000 рублей.
Автор: Ева Вит