На Kickstarter разработан стартап SHIFTCAM 2.0 с шестью объективами для камер iPhone
На проекте Kickstarter разработан новый стартап, получивший название SHIFTCAM 2.0. речь идет о специальном чехле для iPhone, который позволяет пользователям совершать съемку сквозь шесть объективов для двойной камеры.
Стартап представляет собой чехол со специальным пазом для вставки модуля с шестью объективами. Он может сниматься в случаях необходимости съемки без спецобъективов. Вертикальный переворот позволяет изменять положение набора линз.
Помимо вышеуказанных возможностей, существует съемка с помощью спецнасадки на переднюю камеру. С ее помощью пользователь может совершать более качественные селфи. Предусмотрены и варианты с огромными линзами, встроенными в чехол.
Стартап представляет собой чехол со специальным пазом для вставки модуля с шестью объективами. Он может сниматься в случаях необходимости съемки без спецобъективов. Вертикальный переворот позволяет изменять положение набора линз.
Помимо вышеуказанных возможностей, существует съемка с помощью спецнасадки на переднюю камеру. С ее помощью пользователь может совершать более качественные селфи. Предусмотрены и варианты с огромными линзами, встроенными в чехол.
Автор: Татьяна Свиридова