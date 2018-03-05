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Сексологи рассказали о снижающих либидо продуктах
Зарубежные сексологи составили перечень продуктов, употребление в пищу которых притупляет у человека либидо. Во избежание снижения полового влечения специалисты не рекомендуют добавлять их в свой рацион в течение нескольких дней до романтического свидания.

Сексологи рассказали о снижающих либидо продуктах


Такие продукты, как соя, бобовые, копчёности, солёности, жирная пища, выпечка, пиво, квасуменьшают в организме выработку тестостерона, приводя к понижению или исчезновению либидо. Сахар полезен лишь в минимальных количествах, как и соль (до 5 грамм в сутки). Кофеин, энергетики и алкоголь противопоказаны тем, кто не желает потерпеть фиаско во время любовного свидания.

Из спиртосодержащих напитков сексологи допускают лишь употребление не более одного бокала белого либо сухого красного вина, которые следует «смаковать» на протяжении всего вечера.

Напротив, усилить либидо способны авокадо и мёд.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 06:00
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