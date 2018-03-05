Физики в СССР пытались превратить Землю в звездолет
В статье, которая вышла в журнале «Техника – молодёжи», датированном 1954-м годом, учёный Георгий Покровский высказал идею превратить Землю в гигантский корабль, на котором будет проводиться межзвёздное путешествие. Предварительные разработки он объяснял подготовкой на случай появления опасности на текущей орбите.
В этих целях генерал-майор предлагал обеспечить Земле ускорение с помощи направленных термоядерных взрывов. Ключевой «двигатель» он планировал разместить в Антарктиде, а дополнительные – в зоне экватора. Необходимо уточнить, что профиль Георгия Покровского состоял в работе именно с ядерным оружием.
Ученый понимал, что проект достаточно «сырой» и требует множества доработок. К примеру, из-за гравитации продукты термоядерных реакций не смогли бы покинуть атмосферу Земли, что могло негативно отразиться на состоянии планеты. Решить эту проблему Покровский не сумел, ожидая, что соответствующие проблемы удастся разрешить исследователям будущего.
В этих целях генерал-майор предлагал обеспечить Земле ускорение с помощи направленных термоядерных взрывов. Ключевой «двигатель» он планировал разместить в Антарктиде, а дополнительные – в зоне экватора. Необходимо уточнить, что профиль Георгия Покровского состоял в работе именно с ядерным оружием.
Ученый понимал, что проект достаточно «сырой» и требует множества доработок. К примеру, из-за гравитации продукты термоядерных реакций не смогли бы покинуть атмосферу Земли, что могло негативно отразиться на состоянии планеты. Решить эту проблему Покровский не сумел, ожидая, что соответствующие проблемы удастся разрешить исследователям будущего.
Автор: Валерий Антонов