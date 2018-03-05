Doogee продемонстрировала на MWC-2018 смартфон V с двойной камерой и сканером дактилоскопии
Компания Doogee представила на MWC-2018 флагман V, сочетающий в себе трендовые технологии. Смартфон обладает экраном с минимальными рамками, сканером дактилоскопии и двойной камерой.
6,21-дюймовым AMOLED-дисплей Doogee V, реагирующий на силу нажатия, покрывает 94,85% его лицевого пространства. В верхней части экрана размещен U-образный островок с фронтальной камерой и разговорным динамиком, а под стеклом имеется интегрированный дактилоскопический сканер. На задней панели гаджета установлена сдвоенный модуль Sony на 16 и 8 Мп. Doogee V обладает одним модулем ОЗУ на 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя. Смартфон оснащен аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой беспроводной подзарядки, а также двумя стереодинамиками.
Кроме флагмана, компания Doogee представила на MWC-2018 два цилиндра с панорамными экранами и гибкий дисплей, показав его на специальном устройстве, изгибавшем OLED-матрицу с момент демонстрации видеоролика.
Ранее в Сеть просочились фото нового смартфона Doogee Mix 3.
6,21-дюймовым AMOLED-дисплей Doogee V, реагирующий на силу нажатия, покрывает 94,85% его лицевого пространства. В верхней части экрана размещен U-образный островок с фронтальной камерой и разговорным динамиком, а под стеклом имеется интегрированный дактилоскопический сканер. На задней панели гаджета установлена сдвоенный модуль Sony на 16 и 8 Мп. Doogee V обладает одним модулем ОЗУ на 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя. Смартфон оснащен аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой беспроводной подзарядки, а также двумя стереодинамиками.
Кроме флагмана, компания Doogee представила на MWC-2018 два цилиндра с панорамными экранами и гибкий дисплей, показав его на специальном устройстве, изгибавшем OLED-матрицу с момент демонстрации видеоролика.
Ранее в Сеть просочились фото нового смартфона Doogee Mix 3.
Автор: Ева Вит