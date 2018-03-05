Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive

Doogee продемонстрировала на MWC-2018 смартфон V с двойной камерой и сканером дактилоскопии
Компания Doogee представила на MWC-2018 флагман V, сочетающий в себе трендовые технологии. Смартфон обладает экраном с минимальными рамками, сканером дактилоскопии и двойной камерой.

Doogee продемонстрировала на MWC-2018 смартфон V с двойной камерой и сканером дактилоскопии


6,21-дюймовым AMOLED-дисплей Doogee V, реагирующий на силу нажатия, покрывает 94,85% его лицевого пространства. В верхней части экрана размещен U-образный островок с фронтальной камерой и разговорным динамиком, а под стеклом имеется интегрированный дактилоскопический сканер. На задней панели гаджета установлена сдвоенный модуль Sony на 16 и 8 Мп. Doogee V обладает одним модулем ОЗУ на 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя. Смартфон оснащен аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой беспроводной подзарядки, а также двумя стереодинамиками.

Кроме флагмана, компания Doogee представила на MWC-2018 два цилиндра с панорамными экранами и гибкий дисплей, показав его на специальном устройстве, изгибавшем OLED-матрицу с момент демонстрации видеоролика.



Ранее в Сеть просочились фото нового смартфона Doogee Mix 3.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 07:00
Читайте также
Эксперты: В России объем черных кредитов составил
От ураганов Москву защитит "штормовое кольцо"
Роспотребнадзор составил рекомендации в выборе
Жители Новоалтайска и Барнаула наблюдали
В НХЛ предложили хоккей сделать летним видом
Житель Великобритании удивительным образом
Житель Красноярска выставил на продажу коллекцию
В ночь на понедельник Москва может поставить
С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому
У российских границ провели разведку 2
В Италии полуголая активистка во время выборов
Эксперты заявили о появлении тренда
Добавление комментария
Последние новости
05.03, 10:32 Татьяна Навка показала трогательный танец Дмитрия
05.03, 10:27 В США хранятся фрагменты НЛО 1960-х годов
05.03, 10:25 В Вологде 37-летний садист отсидит 11 лет за убийство
05.03, 10:22 Эдуард Магомаев публично извинился перед Ольгой Бузовой,
05.03, 10:20 Председатель избиркома в Красноярском крае найден мёртвым
05.03, 10:18 Эксперты: В России объем черных кредитов составил 100
05.03, 10:17 В Омске рядом с магазином «Ритуальные услуги» нашли труп
05.03, 10:13 Энрике Иглесиас показал новорожденную дочь
05.03, 10:12 В Подмосковье электричка насмерть сбила девушку
05.03, 10:09 На вручении «Оскара» фильму о допинг-скандале в России
05.03, 10:04 «Роскосмос» выпустит приложение для фотографирования
05.03, 10:00 От ураганов Москву защитит "штормовое кольцо"
05.03, 09:55 Курбан Омаров рассказал о неверности Бородиной
05.03, 09:50 Эксперты назвали главный изъян Samsung Galaxy S9
05.03, 09:44 Рианну назвали "ведьмой" за уникальное умение ходить на
05.03, 09:40 Роспотребнадзор составил рекомендации в выборе
05.03, 09:40 В Петербурге нашли тело мертвого младенца в обувной
05.03, 09:34 Продажи самой скандальной игры 2018 года превысили 1 млн
05.03, 09:30 Новый флагман Huawei Mate X получил тройную камеру и
05.03, 09:23 Эксперты нашли в сотовых сетях уязвимость, делающую