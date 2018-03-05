Очевидцы: В Омске ночью из пневматики расстреляли четыре автомобиля
В ночь на 4 марта в Омске неизвестные обстреляли четыре автомобиля, оставленные во дворе дома №209а по Масленникова, из пневматического оружия. Очевидцы поделились информацией в группе «Regik55», в соцсети «ВКонтакте».
Водители пострадавших автомобилей просят граждан, видевших стрелявшего, оказать содействие в поимке. Участники паблика возмущены произошедшим и рекомендуют хозяевам транспортных средств незамедлительно обратиться с заявлением в полицию.
Ранее в Омске школьница на уроке выстрелила в одноклассника.
Водители пострадавших автомобилей просят граждан, видевших стрелявшего, оказать содействие в поимке. Участники паблика возмущены произошедшим и рекомендуют хозяевам транспортных средств незамедлительно обратиться с заявлением в полицию.
Ранее в Омске школьница на уроке выстрелила в одноклассника.
Автор: Джанабилова Татьяна П