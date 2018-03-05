На северо-востоке Москвы мужчина забил ножом жену
В Москве мужчина забил ножом собственную жену. Инцидент был зафиксирован на северо-востоке российской столицы.
По информации ГУ МВД РФ по Москве, это случилось в одном из многоэтажных домов, находящихся по улице Абрамцевской. Причины случившегося устанавливаются.
Более подробная информация пока не обнародована.
По информации ГУ МВД РФ по Москве, это случилось в одном из многоэтажных домов, находящихся по улице Абрамцевской. Причины случившегося устанавливаются.
Более подробная информация пока не обнародована.
Автор: Валерия Орлова