Фанаты заподозрили Елену Летучую в беременности
Фанаты заподозрили экс-ведущую "Ревизорро" 39-летнюю Елену Летучую в беременности. Соответствующая тема обсуждается в микроблоге Instagram.
Летучая продемонстрировала новый снимок, на котором запечатлена в элегантном наряде и с клатчем в руке. Черное платье в пол обтянуло фигуру звезды, выделив округлившийся животик. В комментарии ТВ-продюсер поблагодарила Дмитрия Болдина и Сергея Минаева за возможность работать в интересной команде.
"Потолстела", "Мне кажется, что внутри вас спряталось маленькое чудо", "Скорее всего, Елена носит ребенка, а вы критикуете ее фигуру", - писали фанаты. Хейтеры не прошли мимо поста, подметив, что женщины, даже находясь в интересном положении, могут подобрать белье, подтягивающее грудь.
Ранее Летучая рассказала о проблемах с сердцем.
Летучая продемонстрировала новый снимок, на котором запечатлена в элегантном наряде и с клатчем в руке. Черное платье в пол обтянуло фигуру звезды, выделив округлившийся животик. В комментарии ТВ-продюсер поблагодарила Дмитрия Болдина и Сергея Минаева за возможность работать в интересной команде.
"Потолстела", "Мне кажется, что внутри вас спряталось маленькое чудо", "Скорее всего, Елена носит ребенка, а вы критикуете ее фигуру", - писали фанаты. Хейтеры не прошли мимо поста, подметив, что женщины, даже находясь в интересном положении, могут подобрать белье, подтягивающее грудь.
Ранее Летучая рассказала о проблемах с сердцем.
Автор: Джанабилова Татьяна П