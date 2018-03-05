Евгений Осин женится на матери своей внебрачной дочери
Евгений Осин может жениться на женщине, родившей ему внебрачную дочь. О существовании последней певец рассказал в феврале. Как показал тест ДНК, 12-летняя девочка действительно является дочерью музыканта.
«Женя с Настей (внебрачная дочь Осина – прим.ред.) поддерживал общение почти с самого рождения, однако ребенка ему не навязывали. Решили, если захочет, сам раскроет этот секрет общественности. Когда дочери исполнилось 4 года, он настоял на отправке её в музыкальную школу, поскольку заметил способности», - отметила мать девочки.
Ранее продюсированием начинающей артистки занималась она сама. Процесс шел с определенной долей успеха. Сказалась работает Елены Годуновой в сфере культуры. Она не хотела, чтобы широкая общественность знала о родстве её дочери с известным певцом. Усугублял ситуацию факт наличия у Осина другой дочери 16 лет.
Сам Осин отметил, что намерен удочерить внебрачную дочь. Музыкант подчеркивает, что этот процесс сложный из-за бюрократии, поскольку требует сбора большого количества документации. Ускорить процесс может оформление законного брака с мамой девочки. Евгений Осин отметил, что готов сделать это, поскольку Елена Годунова – близкий для него человек.
«Женя с Настей (внебрачная дочь Осина – прим.ред.) поддерживал общение почти с самого рождения, однако ребенка ему не навязывали. Решили, если захочет, сам раскроет этот секрет общественности. Когда дочери исполнилось 4 года, он настоял на отправке её в музыкальную школу, поскольку заметил способности», - отметила мать девочки.
Ранее продюсированием начинающей артистки занималась она сама. Процесс шел с определенной долей успеха. Сказалась работает Елены Годуновой в сфере культуры. Она не хотела, чтобы широкая общественность знала о родстве её дочери с известным певцом. Усугублял ситуацию факт наличия у Осина другой дочери 16 лет.
Сам Осин отметил, что намерен удочерить внебрачную дочь. Музыкант подчеркивает, что этот процесс сложный из-за бюрократии, поскольку требует сбора большого количества документации. Ускорить процесс может оформление законного брака с мамой девочки. Евгений Осин отметил, что готов сделать это, поскольку Елена Годунова – близкий для него человек.
Автор: Валерий Антонов