Ученые нашли способ борьбы с раком с помощью вирусов
Ученые из Университета штата Мичиган нашли новый способ борьбы с раковыми опухолями. Научные сотрудники трудятся над разработкой вирусоподобных частиц, которые помогут активировать иммунную систему для борьбы с онкозаболеванием.
Вышеуказанные частицы представляют собой бактериофаги или вирусы, поражающие кишечную палочку Escherichia coli. Ученые намерены скомбинировать данные частицы с ассоциированными с раковой опухолью углеводными антигенами, которыми являются продукты нарушенного процесса гликозилирования в онкоклетках, когда остатки сахара прикрепляются к липидам или белкам. Углеводные антигены принимают непосредственное участие в формировании метастаз, поэтому являются важными в борьбе с недугом.
Во время комбинации частиц и антигенов активизируются иммунные клетки Т-лимфоциты, способные распознавать «врага» на его поверхности и уничтожать такие клетки. Новый способ ученые протестируют на собаках, страдающих от рака костей. В настоящий момент разработчики выражают надежды, что вакцина станет эффективной для человека и поможет замедлить рост опухоли, а также предотвратит появление метастаз.
Вышеуказанные частицы представляют собой бактериофаги или вирусы, поражающие кишечную палочку Escherichia coli. Ученые намерены скомбинировать данные частицы с ассоциированными с раковой опухолью углеводными антигенами, которыми являются продукты нарушенного процесса гликозилирования в онкоклетках, когда остатки сахара прикрепляются к липидам или белкам. Углеводные антигены принимают непосредственное участие в формировании метастаз, поэтому являются важными в борьбе с недугом.
Во время комбинации частиц и антигенов активизируются иммунные клетки Т-лимфоциты, способные распознавать «врага» на его поверхности и уничтожать такие клетки. Новый способ ученые протестируют на собаках, страдающих от рака костей. В настоящий момент разработчики выражают надежды, что вакцина станет эффективной для человека и поможет замедлить рост опухоли, а также предотвратит появление метастаз.
Автор: Татьяна Свиридова