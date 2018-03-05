Настасья Самбурская удивила поклонников фиолетовыми волосами
Известная актриса театра и кино, а также телеведущая проекта «Ревизорро» Настасья Самбурская удивила своих поклонников новой прической. На одном из последних фото артистка предстала с фиолетовыми волосами. Снимок обнародован в профиле звезды «Универа» в Instagram.
«А потом что-то пошло не так. И так хочется перестать ошибаться. И кого-то вводить в заблуждение. Вот бы снова обидеться на себя и взорвать систему... помощи не надо, хотя бы не мешали...», - подписала публикацию Самбурская.
Фолловеры актрисы не поняли, о чем говорит в посте их кумир. Некоторые предположили, что эти слова касаются личной жизни артистки.
Нашлись и те, кто обратил внимание на ее яркую прическу. На фото Самбурская предстала в эффектном коротком платье и с фиолетовыми прядями на голове. Большинство подписчиков заявили, что актриса очень красивая. Некоторые пользователи раскритиковали Самбурскую за дерзкий внешний вид. Тем не менее, за непродолжительное время публикация знаменитости собрала огромное количество лайков.
«А потом что-то пошло не так. И так хочется перестать ошибаться. И кого-то вводить в заблуждение. Вот бы снова обидеться на себя и взорвать систему... помощи не надо, хотя бы не мешали...», - подписала публикацию Самбурская.
Фолловеры актрисы не поняли, о чем говорит в посте их кумир. Некоторые предположили, что эти слова касаются личной жизни артистки.
Нашлись и те, кто обратил внимание на ее яркую прическу. На фото Самбурская предстала в эффектном коротком платье и с фиолетовыми прядями на голове. Большинство подписчиков заявили, что актриса очень красивая. Некоторые пользователи раскритиковали Самбурскую за дерзкий внешний вид. Тем не менее, за непродолжительное время публикация знаменитости собрала огромное количество лайков.
Автор: Валерия Орлова