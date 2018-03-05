В НХЛ предложили хоккей сделать летним видом спорта
Гэри Беттмэн, комиссар НХЛ, внес предложение внести хоккей в перечень летних видов спорта. Он готов поддержать проведение хоккейного турнира на летних Олимпийских играх, передает Sportsnet.
Представители НХЛ и раньше вносили подобное предложение, однако оно, как отметил Беттмэн, вызывало насмешку в Международном олимпийском комитете, но теперь там готовы рассмотреть данный вопрос. Игроки лиги не участвовали на Олимпиаде в Пхенчхане, так как организация составила для хоккеистов календарь тренировок без включения соревнований и не отпустила их в Южную Корею. Причиной тому стал отказ МОК компенсировать НХЛ финансовый ущерб от участия спортсменов в ОИ-2018.
Гэри Беттмэн готов организовать переговоры с хоккеистами и уверен, что они согласятся участвовать в летней Олимпиаде. Со своей стороны, он готов всячески поддерживать идею, ведь изначально хоккей дебютировал именно летом на ОИ- 1920.
Представители НХЛ и раньше вносили подобное предложение, однако оно, как отметил Беттмэн, вызывало насмешку в Международном олимпийском комитете, но теперь там готовы рассмотреть данный вопрос. Игроки лиги не участвовали на Олимпиаде в Пхенчхане, так как организация составила для хоккеистов календарь тренировок без включения соревнований и не отпустила их в Южную Корею. Причиной тому стал отказ МОК компенсировать НХЛ финансовый ущерб от участия спортсменов в ОИ-2018.
Гэри Беттмэн готов организовать переговоры с хоккеистами и уверен, что они согласятся участвовать в летней Олимпиаде. Со своей стороны, он готов всячески поддерживать идею, ведь изначально хоккей дебютировал именно летом на ОИ- 1920.
Автор: Ева Вит