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В НХЛ предложили хоккей сделать летним видом спорта
Гэри Беттмэн, комиссар НХЛ, внес предложение внести хоккей в перечень летних видов спорта. Он готов поддержать проведение хоккейного турнира на летних Олимпийских играх, передает Sportsnet.

В НХЛ предложили хоккей сделать летним видом спорта


Представители НХЛ и раньше вносили подобное предложение, однако оно, как отметил Беттмэн, вызывало насмешку в Международном олимпийском комитете, но теперь там готовы рассмотреть данный вопрос. Игроки лиги не участвовали на Олимпиаде в Пхенчхане, так как организация составила для хоккеистов календарь тренировок без включения соревнований и не отпустила их в Южную Корею. Причиной тому стал отказ МОК компенсировать НХЛ финансовый ущерб от участия спортсменов в ОИ-2018.

Гэри Беттмэн готов организовать переговоры с хоккеистами и уверен, что они согласятся участвовать в летней Олимпиаде. Со своей стороны, он готов всячески поддерживать идею, ведь изначально хоккей дебютировал именно летом на ОИ- 1920.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 08:43
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