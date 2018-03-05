Walt Disney презентовал тизер-трейлер «Мэри Поппинс возвращается» с Эмили Блант
Кинокомпания Walt Disney презентовала тизер-трейлер, снятый к долгожданному полнометражному фильму «Мэри Поппинс возвращается». Главную героиню в детской картине сыграет британская актриса 35-летняя Эмили Блант. Видеосюжет, длящийся полторы минуты, попал в Сеть в день церемонии награждения премией «Оскар».
Съемки ленты о няне-волшебнице стартовали в прошлом году. Кинокартина объединила самых талантливых и известных актеров, среди которых Анджела Лэнсбери, Дик Ван Дайк, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Мерил Стрип, Колин Ферт и Эмили Блант. Режиссерское кресло досталось легендарному Робу Маршаллу, снявшему «Пиратов Карибского моря».
На большие экраны история о возвращении Поппинс выйдет 25 декабря текущего года.
Съемки ленты о няне-волшебнице стартовали в прошлом году. Кинокартина объединила самых талантливых и известных актеров, среди которых Анджела Лэнсбери, Дик Ван Дайк, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Мерил Стрип, Колин Ферт и Эмили Блант. Режиссерское кресло досталось легендарному Робу Маршаллу, снявшему «Пиратов Карибского моря».
На большие экраны история о возвращении Поппинс выйдет 25 декабря текущего года.
Автор: Джанабилова Татьяна П