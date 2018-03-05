Водитель Mercedes из Уфы устроил смертельное ДТП в Самарской области
В Самарской области водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП, которое произошло на трассе в Самарской области. Инцидент был зафиксирован на автодороге М-5 «Урал». Жертвами аварии стали три человека.
Как сообщили сотрудники областного ГИБДД, 38-летний водитель иномарки из Уфы нарушил ПДД, а именно неправильно расположил транспортное средство на проезжей части. В результате произошло столкновение с Volvo, который осуществлял движение по встречной полосе. Третьим участником аварии стал ВАЗ-2114. К слову, основной удар пришелся именно на отечественную машину.
В результате тройного ДТП водители Mercedes и ВАЗа погибли на месте. От полученных травм скончалась и 13-летняя девочка. В больницу отправлены пассажирка отечественного транспортного средства и водитель второй иномарки. Об их состоянии здоровья ничего не сообщается.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
Как сообщили сотрудники областного ГИБДД, 38-летний водитель иномарки из Уфы нарушил ПДД, а именно неправильно расположил транспортное средство на проезжей части. В результате произошло столкновение с Volvo, который осуществлял движение по встречной полосе. Третьим участником аварии стал ВАЗ-2114. К слову, основной удар пришелся именно на отечественную машину.
В результате тройного ДТП водители Mercedes и ВАЗа погибли на месте. От полученных травм скончалась и 13-летняя девочка. В больницу отправлены пассажирка отечественного транспортного средства и водитель второй иномарки. Об их состоянии здоровья ничего не сообщается.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
Автор: Валерия Орлова