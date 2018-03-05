Ветеринары дали 4 совета для здоровой диеты домашних котов

Первый совет по соблюдению здоровой диеты для котов заключается в комбинировании еды. Кошки питаются очень часто. За день они совершают порядка 20 подходов к миске. Это объясняется их анатомическими особенностями. Потребность в частой пище появилась из-за небольшого объема желудка и его ограниченной растяжимости. Питомцы не успевают принять нужное количество еды в течение дня, поэтому регулярно отправляются есть ночью. Для темного времени суток стоит оставлять сухой корм. Он имеет приносит котам большую пользу, но только в ограниченных количествах. Зубная эмаль у этих животных в 10 раз тоньше человеческой, поэтому нужно комбинировать его с влажным кормом. Сухая часть позволит убрать налет в ротовой полости.Вторым советом является использование кормов, включающих мясо и субпродукты. Челюсть кошачьих лишена бокового движения, что позволяет разгрызать кости и рвать мясо. Помимо этого, нужно вспомнить природный рацион этих животных. Он включает птиц и мышей.Третий совет для соблюдения здоровой диеты котов заключается в хранении кошачьей еды аналогично продуктам для людей. После предварительной подготовки корма производители производят расфасовку по пакетикам. Вся продукция стерилизуется, что позволяет сохранять качество, свежесть, а также питательные свойства продуктов. За счет стерилизации закрытые емкости можно расположить в темном прохладном месте. Открытые же лучше прятать в холодильник. Важно давать питомцам разогретую до комнатной температуры еду. Из холодильника пищу стоит достать за 15 минут до начала кормления.Четвертый совет заключается в контроле потребления объемов еды. Большая часть владельцев кошек считает, что класть сухой корм в миску можно без каких-либо ограничений, мотивируя это отсутствием склонности к перееданию у этих животных. Это утверждение теряет верность для домашних животных. Последние изменяют собственные привычки, а со временем они становятся сильно схожи с людьми и едят просто для удовольствия. На фоне малоактивного образа жизни у котов может развиться ожирение.Два пакетика в день и порция сухого корма на ночь представляют собой полноценное меню взрослого кота. Просьбы покормить в большинстве случаев обусловлены рефлексом на приход хозяина.