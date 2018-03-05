Жители Новоалтайска и Барнаула наблюдали загадочные следы в небе
В воскресенье, 4 марта, жители Барнаула и Новоалтайска наблюдали в небе необычное явление. Там были полосы, напоминающие несколько следов от самолетов. Фотографии загадочных следов появились в социальных сетях.
Большинство пользователей Сети склоняются к тому, что в небе присутствовали следы от самолетов. Некоторые считают, что их спровоцировали облака.
Юзеры высказали и более шуточные версии. Например, один пользователь предположил, что загадочные полосы являются следами нашествия инопланетян.
Появившееся в Сети фотографии прокомментировали и эксперты. По их словам, в природе действительно существуют так называемые «полосатые облака». Они также считаются слоисто-кучерявыми. Отличие заключается в том, что облака расположены в виде волн или правильных рядов, разделенных между собой просветами. Обычно их появление в небе свидетельствует о наступлении холодов.
Большинство пользователей Сети склоняются к тому, что в небе присутствовали следы от самолетов. Некоторые считают, что их спровоцировали облака.
Юзеры высказали и более шуточные версии. Например, один пользователь предположил, что загадочные полосы являются следами нашествия инопланетян.
Появившееся в Сети фотографии прокомментировали и эксперты. По их словам, в природе действительно существуют так называемые «полосатые облака». Они также считаются слоисто-кучерявыми. Отличие заключается в том, что облака расположены в виде волн или правильных рядов, разделенных между собой просветами. Обычно их появление в небе свидетельствует о наступлении холодов.
Автор: Валерия Орлова