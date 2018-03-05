Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Технологии / Важно

СМИ: «МегаФон» предлагает два Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного
В Ростове в преддверии 8 Марта компания «МегаФон» объявила акцию «1+1», позволяющую до 30 апреля купить два Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного смартфона. Условия распространяются только на абонентов, подключенных к тарифному плану «Включайся!», «Премиум», «Говори», «Общайся», «Смотри», «Слушай».

СМИ: «МегаФон» предлагает два Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного


Приобрести Redmi Note 5A на выгодных условиях можно в интернет-магазинах сети и салонах связи, предварительно оплатив опцию «Бонус 1500 рублей на 5 месяцев». Смартфон снабжен дактилоскопическим сканером, защитным стеклом, батареей, способной поддерживать работоспособность до 11 часов.

«В честь женского праздника мы решили порадовать клиентов и подготовили отличный телефон, идеально подходящий для звонков, селфи, игр, просмотра видео. Уверен, все пользователи оценят мощный чипсет и наше предложение», - рассказал директор областного филиала «МегаФона» Алексей Барков.

Ранее «МегаФон» раздавал смартфоны бесплатно.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:04
Читайте также
Эксперты: В России объем черных кредитов составил
От ураганов Москву защитит "штормовое кольцо"
Роспотребнадзор составил рекомендации в выборе
Жители Новоалтайска и Барнаула наблюдали
В НХЛ предложили хоккей сделать летним видом
Житель Великобритании удивительным образом
Житель Красноярска выставил на продажу коллекцию
В ночь на понедельник Москва может поставить
С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому
У российских границ провели разведку 2
В Италии полуголая активистка во время выборов
Эксперты заявили о появлении тренда
Добавление комментария
Последние новости
05.03, 10:32 Татьяна Навка показала трогательный танец Дмитрия
05.03, 10:27 В США хранятся фрагменты НЛО 1960-х годов
05.03, 10:25 В Вологде 37-летний садист отсидит 11 лет за убийство
05.03, 10:22 Эдуард Магомаев публично извинился перед Ольгой Бузовой,
05.03, 10:20 Председатель избиркома в Красноярском крае найден мёртвым
05.03, 10:18 Эксперты: В России объем черных кредитов составил 100
05.03, 10:17 В Омске рядом с магазином «Ритуальные услуги» нашли труп
05.03, 10:13 Энрике Иглесиас показал новорожденную дочь
05.03, 10:12 В Подмосковье электричка насмерть сбила девушку
05.03, 10:09 На вручении «Оскара» фильму о допинг-скандале в России
05.03, 10:04 «Роскосмос» выпустит приложение для фотографирования
05.03, 10:00 От ураганов Москву защитит "штормовое кольцо"
05.03, 09:55 Курбан Омаров рассказал о неверности Бородиной
05.03, 09:50 Эксперты назвали главный изъян Samsung Galaxy S9
05.03, 09:44 Рианну назвали "ведьмой" за уникальное умение ходить на
05.03, 09:40 Роспотребнадзор составил рекомендации в выборе
05.03, 09:40 В Петербурге нашли тело мертвого младенца в обувной
05.03, 09:34 Продажи самой скандальной игры 2018 года превысили 1 млн
05.03, 09:30 Новый флагман Huawei Mate X получил тройную камеру и
05.03, 09:23 Эксперты нашли в сотовых сетях уязвимость, делающую