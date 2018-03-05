СМИ: «МегаФон» предлагает два Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного
В Ростове в преддверии 8 Марта компания «МегаФон» объявила акцию «1+1», позволяющую до 30 апреля купить два Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного смартфона. Условия распространяются только на абонентов, подключенных к тарифному плану «Включайся!», «Премиум», «Говори», «Общайся», «Смотри», «Слушай».
Приобрести Redmi Note 5A на выгодных условиях можно в интернет-магазинах сети и салонах связи, предварительно оплатив опцию «Бонус 1500 рублей на 5 месяцев». Смартфон снабжен дактилоскопическим сканером, защитным стеклом, батареей, способной поддерживать работоспособность до 11 часов.
«В честь женского праздника мы решили порадовать клиентов и подготовили отличный телефон, идеально подходящий для звонков, селфи, игр, просмотра видео. Уверен, все пользователи оценят мощный чипсет и наше предложение», - рассказал директор областного филиала «МегаФона» Алексей Барков.
Ранее «МегаФон» раздавал смартфоны бесплатно.
Приобрести Redmi Note 5A на выгодных условиях можно в интернет-магазинах сети и салонах связи, предварительно оплатив опцию «Бонус 1500 рублей на 5 месяцев». Смартфон снабжен дактилоскопическим сканером, защитным стеклом, батареей, способной поддерживать работоспособность до 11 часов.
«В честь женского праздника мы решили порадовать клиентов и подготовили отличный телефон, идеально подходящий для звонков, селфи, игр, просмотра видео. Уверен, все пользователи оценят мощный чипсет и наше предложение», - рассказал директор областного филиала «МегаФона» Алексей Барков.
Ранее «МегаФон» раздавал смартфоны бесплатно.
Автор: Джанабилова Татьяна П